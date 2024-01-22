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22 Января , 17:14

Участник СВО призвал беречь земляков георгиевские ленты

Участник специальной военной операции из Башкирии, известный как "Кайтыр", поделился своим рассказом о необычной находке на одном из участков активных боевых действий - о бронежилете, украшенном георгиевскими ленточками. Информация об этом поступила от Народного фронта республики.

Участник СВО призвал беречь земляков георгиевские ленты
Участник СВО призвал беречь земляков георгиевские ленты

По словам военного, в разрушенном блокпосте он обнаружил бронежилет с георгиевской лентой. К сожалению, неизвестно, кто его носил и где он сейчас.  Мужчина аккуратно срезал ленту в знак памяти о бойцах и призвал земляков бережно относиться к этому символу воинской славы.

Желающие заключить контракт служить по контракту могут обратиться в военный комиссариат города Стерлитамака и Стерлитамакского района. Получить более подробную информацию можно, позвонив по номерам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51.
Адрес: ул. Худайбердина, д. 118, каб. № 19. Найти ответы на все интересующие вопросы можно также с помощью чат-бота t.me/bashbat02/2236.

Фото: ИА "Башинформ". 

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