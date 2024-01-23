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23 Января , 14:31

В Башкирии пострадавшего в ДТП мальчика эвакуировали санавиацией в Уфу

12-летний мальчик получил серьёзные травмы в ДТП.

В Башкирии пострадавшего в ДТП мальчика эвакуировали санавиацией в Уфу
В Башкирии пострадавшего в ДТП мальчика эвакуировали санавиацией в Уфу

На скорой ребёнка доставили в  Туймазинскую районную больницу. 

У пострадавшего выявили закрытую травму живота, в результате которой у него образовались большие разрывы в стенке толстого кишечника, и перелом поясничного позвонка с разрывом его связок. Ушиб спинного мозга нарушил функции тазовых органов.

Врачи районной больницы стабилизировали состояния ребенка, после чего для дальнейшего лечения его доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу санитарной авиацией.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

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