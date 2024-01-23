В Башкирии пострадавшего в ДТП мальчика эвакуировали санавиацией в Уфу

На скорой ребёнка доставили в Туймазинскую районную больницу.

У пострадавшего выявили закрытую травму живота, в результате которой у него образовались большие разрывы в стенке толстого кишечника, и перелом поясничного позвонка с разрывом его связок. Ушиб спинного мозга нарушил функции тазовых органов.



Врачи районной больницы стабилизировали состояния ребенка, после чего для дальнейшего лечения его доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу санитарной авиацией.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".