Гору Иремель в Башкирии путешественники назвали одной из самых впечатляющих
Так, согласно опросу на сервисе tutu, в котором участвовали более двух тысяч туристов, южноуральская гора была названа одной из красивейших вершин нашей страны. Четыре с половиной процента опрошенных отдали за нее свои голоса.
Иремель вошла в десятку самых впечатляющих гор, заняв седьмое место.
Гору Иремель в Башкирии путешественники назвали одной из самых впечатляющих
1-е место туристы отдали горе Эльбрус, вторую строчку в рейтинге заняла Ахун в Сочи, на третьем месте Белуха в Республике Алтай.
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