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24 Января , 15:21

Гору Иремель в Башкирии путешественники назвали одной из самых впечатляющих

Так, согласно опросу на сервисе tutu, в котором участвовали более двух тысяч туристов, южноуральская гора была названа одной из красивейших вершин нашей страны. Четыре с половиной процента опрошенных отдали за нее свои голоса. Иремель вошла в десятку самых впечатляющих гор, заняв седьмое место.

Гору Иремель в Башкирии путешественники назвали одной из самых впечатляющих
Гору Иремель в Башкирии путешественники назвали одной из самых впечатляющих

1-е место  туристы отдали горе Эльбрус, вторую строчку в рейтинге заняла Ахун в Сочи, на третьем месте Белуха в Республике Алтай.

Фото: ИА "Башинформ"

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