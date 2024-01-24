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24 Января , 14:40

Политологи дали оценку противодействиям экстремистских выступлений в Башкирии

Федеральные эксперты и СМИ продолжают активно обсуждать противодействие возникновению экстремистских выступлений и попыткам манипулировать людьми, чтобы привести их на митинги в Башкирии. Появились первые оценки и результаты этой деятельности, и сегодня мы представляем наиболее выдающиеся высказывания по данной теме.

Руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), член Общественной палаты России Дарья Кислицына в интервью Lenta.ru отметила, что Радий Хабиров взял правильный курс действий и продемонстрировал свои навыки эффективной работы в условиях кризиса. Особое внимание следует обратить на его пост, где подробно объясняются причины произошедшего и четко выражается его позиция. Основная идея заключается в том, что Хабиров считает себя сторонником защиты жителей республики и решительно против экстремизма и любых попыток нарушить межнациональное согласие.

 Политконсультант Алена Август подчеркнула,что в национальных республиках межличностное общение развито на высоком уровне. В этот раз грамотно были расставлены акценты, кто стоит за «Башкортом»*. Люди получили информацию, передали ее друг другу или пересылали далее. Это особенно относится к такой сложной теме, как национальный вопрос. Поэтому местные жители быстро оценили информацию, предоставленную властями.

Ситуацию прокомментировал также  политолог Кирилл Шулика. Он  считает, что люди ясно продемонстрировали свою позицию и отказались поддерживать экстремистов. Этот факт стал очевиден на втором митинге, где количество участников не только не увеличилось, как можно было бы ожидать, но резко сократилось с тысяч до всего лишь нескольких сотен. Это произошло после того, как глава республики ясно и четко объяснил, кто именно пытается возглавить протест. Общество внимательно выслушало его слова и отозвалось на них. Из всего этого можно сделать вывод, что благодаря Хабирову общество смогло объединиться и стать одной сплоченной силой перед угрозой скатывания в экстремистскую повестку дня.

*признана экстремистской и запрещена в РФ.

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