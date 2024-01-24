Президент России признался в любви к Башкирии

«Отражает величие республики (павильон Башкирии на Международной выставке-форуме "Россия"). Мы её очень любим. Напомню историю: Башкирия присоединилась добровольно, просила принять её в российское государство. Много раз говорил и повторю ещё раз: башкиры взяли на себя функции пограничной стражи. А в войну 1812 года вооружили всех своих молодых людей, посадили на коней — всех мужчин с 15 лет», — отметил глава государства.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73295