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24 Января , 10:13

Президент России признался в любви к Башкирии

В Москве на встрече с победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное» Президент РФ Владимир Путин тепло отозвался о республике во время беседы с семьёй из Башкирии, вошедшей в число победителей - Анной и Рустамом Ахмеровыми из Стерлитамакского района. 

Президент России признался в любви к Башкирии
Президент России признался в любви к Башкирии

«Отражает величие республики (павильон Башкирии на Международной выставке-форуме "Россия"). Мы её очень любим. Напомню историю: Башкирия присоединилась добровольно, просила принять её в российское государство. Много раз говорил и повторю ещё раз: башкиры взяли на себя функции пограничной стражи. А в войну 1812 года вооружили всех своих молодых людей, посадили на коней — всех мужчин с 15 лет», — отметил глава государства.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73295

 


Источник: ИА "Башинформ"

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73295

 

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"Стерлитамакский рабочий"

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