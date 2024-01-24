Президент России Владимир Путин – о любви к Башкирии

Владимир Путин неоднократно говорил о любви к Башкирии. Так было и во время встречи с победителями конкурсов, посвящённых семье. Президент России отметил, что павильон республики на ВДНХ отражает её величие.

В июне 2001 года Владимир Владимирович сравнил Башкирию с каплей воды, в которой отражена вся Россия – настолько многообразны в ней культуры, религии, языки, дружба народов.

После проведения форумов ШОС и БРИКС в Уфе В.Путин призывал учить башкирский язык наравне с русским.

Президент России подчёркивал во время пресс-конференции 2016 года, что в регионе сильные традиции патриотизма. Примеры тому – участие воинов Башкирии в Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне.

В январе 2023 года, посетив Уфу, Владимир Путин поблагодарил руководителя и жителей региона за положительные показатели по всем ключевым направлениям. Он отметил, что Уфа – один из центров ислама в России, который взаимодействует с другими конфессиями.

Во время визита в Казахстан в ноябре 2023 года Президент России сообщил, что в 2024 году форум регионов России и Казахстана пройдёт в Уфе, и пригласил принять в нём участие.

Фото: kremlin.ru