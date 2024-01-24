Жительница Башкирии рассказала о работе поваров и медиков в зоне СВО

Она из Благоварского района. С военным поваром встретились журналисты газеты «Благоварские вести». Военнослужащая рассказала, что за время службы она и её однополчане стали одной крепкой семьей.

"Здесь судьба свела меня с людьми с большой буквы. Наши врачи, медсёстры, санитарки, повара — высочайшие специалисты своего дела, настоящие универсалы, удивительно человечные, отважные", - рассказывает "Шеф".

Также женщина объяснила, что в зоне СВО требуются не только бойцы, но и врачи и повара.

До того как заключить контракт на военную службу, сельчанка много лет работала поваром и нянчилась с внуками.

Источники: Газета "Благоварские вести"

ИА "Башинформ"

Фото: Газета "Благварские вести".



Желающие служить по контракту могут обратиться в военный комиссариат города Стерлитамака и Стерлитамакского района. Получить более подробную информацию можно, позвонив по номерам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51.

Адрес: ул. Худайбердина, д. 118, каб. № 19. Найти ответы на все интересующие вопросы можно также с помощью чат-бота t.me/bashbat02/2236.