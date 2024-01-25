В ТЦ «Аструм» г. Стерлитамака волонтёры изготовили уже столько маскировочных сетей, что ими можно укрыть более 1,5 гектара
Бескорыстная помощь фронту продолжается
На площадке ТЦ «Аструм» волонтёры уже изготовили и направили в зону СВО 2 789 маскировочных сетей общей площадью 16 735 квадратных метров (более 1,5 гектара). Сейчас готовы и ждут отправки 297 сетей на 1 782 квадратных метра.
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