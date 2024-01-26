Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что республику необходимо строить вместе

Руководитель региона поблагодарил каждого, кто пришел поддержать единство Башкортостана, в частности, и России, в целом. Он отметил важность работы на благо республики, а также продолжать поддерживать наших бойцов, отстаивающих интересы страны в зоне СВО.

Главной задачей правительства Башкирии Радий Хабиров назвал строительство процветающей республики, где каждый найдет свое место и сможет реализовать свои цели и мечты.

- Еще раз хочу сказать: Башкортостан был, есть и будет опорным регионом России. Мы вместе!

Фото: ИА "Башинформ".