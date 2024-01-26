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26 Января , 15:09

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что республику необходимо строить вместе

В столице Башкирии, центре площади Салавата Юлаева, глава Башкирии Радий Хабиров тепло поприветствовал участников концерта, который проходит в данную минуту в Уфе. Он выразил искреннюю благодарность местным жителям за постоянную поддержку его региональной политики и призвал всех, кто не разделяет его взгляды, к открытому и конструктивному диалогу. Глава Башкирии отметил, что он всегда готов протянуть дружескую руку каждому, независимо от политических разногласий.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что республику необходимо строить вместе
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что республику необходимо строить вместе

Руководитель региона поблагодарил каждого, кто пришел поддержать единство Башкортостана, в частности, и России, в целом. Он отметил важность работы на благо республики, а также продолжать поддерживать наших бойцов, отстаивающих интересы страны в зоне СВО.

Главной задачей правительства Башкирии Радий Хабиров назвал строительство процветающей республики, где каждый найдет свое место и сможет реализовать свои цели и мечты.

- Еще раз хочу сказать: Башкортостан был, есть и будет опорным регионом России. Мы вместе!

Фото: ИА "Башинформ". 

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что республику необходимо строить вместе
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что республику необходимо строить вместе
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что республику необходимо строить вместе
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что республику необходимо строить вместе
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что республику необходимо строить вместе
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что республику необходимо строить вместе
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что республику необходимо строить вместе
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"Стерлитамакский рабочий"

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