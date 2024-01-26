-9 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
26 Января , 13:51

В Башкирии начался концерт в поддержку Радия Хабирова

На площади возле телецентра собрались уфимцы, горожане и жители районов республики, чтобы выразить свою поддержку руководителю региона и единству Башкортостана. По оценкам, на мероприятие собралось несколько тысяч людей, которые с радостью наслаждались праздничной атмосферой и солнечной погодой. 

В Башкирии начался концерт в поддержку Радия Хабирова
В Башкирии начался концерт в поддержку Радия Хабирова


На сцене ведущая Лилия Курамшина приветствовала всех присутствующих и подчеркнула богатство региона и его важность для России. Концерт порадовал жителей Башкирии солистами ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. В программе ожидаются выступления звёзд башкирской эстрады, включая Рамиля Бадамшина, Фидана Гафарова, Рустама Гиззатуллина, Диану Ишниязову и многих других.

Особое внимание было направлено в сторону национального музыкального инструмента - кураю. Ильяс Батыргариев рассказал историю о том, как боец из СВО создал этот инструмент из вражеских снарядов. Исполнитель Ильнур Хайруллин поделился своими непередаваемыми ощущениями от звуков курая и подчеркнул его значение в культуре региона.

Мероприятие было организовано общественными деятелями и культурными работниками. Гульнур Кульсарина, представитель общероссийской организации "Ассамблея народов России" в Башкортостане, выразила уверенность в поддержке и сплоченности многонационального народа Башкортостана. Она считает, что только честное общение и уважение друг к другу позволяют развиваться обществу и защищать его традиционные ценности, основанные на общей истории и культуре.

Источник: ИА "Башинформ" 

Фото: Валерий Шахов 

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru