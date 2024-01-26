В Башкирии начался концерт в поддержку Радия Хабирова



На сцене ведущая Лилия Курамшина приветствовала всех присутствующих и подчеркнула богатство региона и его важность для России. Концерт порадовал жителей Башкирии солистами ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. В программе ожидаются выступления звёзд башкирской эстрады, включая Рамиля Бадамшина, Фидана Гафарова, Рустама Гиззатуллина, Диану Ишниязову и многих других.

Особое внимание было направлено в сторону национального музыкального инструмента - кураю. Ильяс Батыргариев рассказал историю о том, как боец из СВО создал этот инструмент из вражеских снарядов. Исполнитель Ильнур Хайруллин поделился своими непередаваемыми ощущениями от звуков курая и подчеркнул его значение в культуре региона.

Мероприятие было организовано общественными деятелями и культурными работниками. Гульнур Кульсарина, представитель общероссийской организации "Ассамблея народов России" в Башкортостане, выразила уверенность в поддержке и сплоченности многонационального народа Башкортостана. Она считает, что только честное общение и уважение друг к другу позволяют развиваться обществу и защищать его традиционные ценности, основанные на общей истории и культуре.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Валерий Шахов