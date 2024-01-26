В Башкирии ученые начнут разрабатывать препараты от рака

Создание инновационных лекарственных препаратов – сложный и многостадийный процесс, требующий значительных материальных и временных затрат. Цикл разработки одного препарата от 5 до 10 лет. В то же время, лечение множества социально-значимых заболеваний, таких как онкология, орфанных и нейрокогнитивных расстройств, ряда инфекционных болезней требуют постоянного поиска новых подходов и молекул, способных оказывать нужный терапевтический эффект.

На переднем крае исследований в послединие десятилетия оказались биоконъюгация и химическая биология.

Выбранное направление лаборатории имеет высокую актуальность и практическую значимость в современных науках о жизни.

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