Более 3,5 тысяч предпринимателей и самозанятых Башкортостана приняли участие в образовательных программах Центра «Мой бизнес»

Программы реализованы в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Образовательные программы — это не только новые знания для эффективного развития бизнеса, но и возможность приобрести полезные связи в своей отрасли. Мероприятия позволяют избежать ошибок и выйти на стабильный доход» — прокомментировали в министерстве предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.

Всего за 2023 год было проведено порядка 100 образовательных мероприятий, включая обучающие программы «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», «Мама-предприниматель», «Молодежное предпринимательство», «Акселератор социальных проектов», бизнес-акселератор «Lady007», вебинары, тренинги и мастер-классы. События проходили в офлайн- и онлайн-форматах.

Булат Ахмадияров из Уфы посетил две образовательные программы Центра «Мой бизнес» — «Школу предпринимательства» и «Азбуку предпринимателя». У молодого человека проект в сфере IT-медицины.

— Полученные по итогу двух программ знания — это основы, которые должен знать каждый предприниматель, — отметил Булат Ахмадияров.

Подробную информацию об образовательных мероприятиях Центра «Мой бизнес» на 2024 год можно уточнить по телефону: 8 (347) 224-99-99. Зарегистрироваться, а также узнать о графике обучающих мероприятий можно на сайте и в соцсетях Центра.

Отметим, что организация бесплатного обучения для предпринимателей и желающих начать свой бизнес граждан является одним из ключевых направлений работы Центра «Мой бизнес», а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.

Источник: пресс-служба правительства РБ