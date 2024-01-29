Радий Хабиров подчеркнул, что не позволит расколоть единство Башкирии

В своих выступлениях глава региона подчеркнул необходимость видеть, понимать и проявлять такое единство.

Глава Башкортостана поручил главам муниципалитетов проводить встречи с жителями. Он отметил, что в противном случае эти паузы будут заполняться недостоверной информацией.

- Мы работаем не только с теми, кто с нами согласен. Нас люди избрали, чтобы работать со всеми. Надо переходить в плоскость определенных шагов и действий, - подчеркнул руководитель региона.

Он также обратил внимание на экологические проблемы, которые являются острыми вопросами для многих людей. По словам Радия Хабирова, 31 января в Учалах запланировано проведение заседания Межведомственной комиссии по недропользованию, где "посмотрим, как координируется работа всех заинтересованных лиц". Он также выразил готовность провести встречу с экологами.

Весной этого года Радий Хабиров планирует организовать большой форум — республиканский Управдом. Он подчеркнул, что людей волнует все, что происходит в их окружении — убранство дворов, состояние дорог, комфорт в домах, работа здравоохранения. Глава Башкортостана считает, что проведение Управдомов в городах и районах должно быть осуществлено не формально, а с участием всех заинтересованных сторон.

Глава Башкортостана предложил также пригласить на эти встречи тех, кто имеет другую точку зрения, чтобы установить единую позицию и найти компромиссы.

- Я планирую встречи с Курултаем башкир, Конгрессом татар, Собором русских, Канашем чувашей, а также с национальными культурными объединениями марийцев и удмуртов. Мне важно услышать их мнение и проблемы, с которыми они сталкиваются", — отметил Радий Хабиров.

Фото: ИА "Башинформ".