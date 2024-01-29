В Башкирии ликвидируют незаконные действия в сфере использования недр

Кроме того, пятеро руководителей этих компаний будут привлечены к суду за нарушения в области охраны природы. Ранее сообщалось, что в Башкирии уменьшилось количество недобросовестных золотодобытчиков. Несмотря на их попытки оспорить решения судов, 25 января 2024 года Первый арбитражный апелляционный суд во Владимире принял окончательное решение, отклонив запрос уфимского ООО "Альтинвест" о продолжении добычи золота на востоке Башкирии. Подробности о нечестных методах этой компании при извлечении прибыли из региона можно узнать здесь.

Успешное изменение ситуации было достигнуто благодаря созданию в 2021 году Республиканской межведомственной комиссии по недропользованию по инициативе Радия Хабирова, главы Башкирии. Согласно руководителю Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роману Болотову, это было правильное и своевременное решение, что подтверждают результаты работы комиссии. На момент ее создания в республике функционировало 60 компаний с лицензиями на золотодобычу, а сейчас осталось только 47. 13 лицензий недобросовестных золотодобытчиков были отозваны Роснедрами, и республика смогла убедить федеральные власти в том, что эти компании нарушали требования лицензий и законодательство в области охраны природы. Каждое такое решение требовало комплексной работы межведомственной комиссии, объединяющей представителей органов охраны природы, контроля и правоохранительных органов, а также активное участие общественности. Ведь жители тех районов республики, где проводились работы по добыче недр, обладали наиболее актуальной информацией и их мнение учитывалось при принятии решений.

По поручению Радия Хабирова, который также является председателем межведомственной комиссии, запрещена разработка месторождений на хребте Ирандык. Эта ситуация вызывала беспокойство жителей региона. Для предотвращения возможности добычи, глава республики поручил Министерству экологии Башкирии создать особо охраняемую территорию в районе хребта Ирандык.

Как сообщает Роман Болотов, несколько лет назад мало кто верил в возможность окончательно регулировать ситуацию и взыскать многомиллиардные суммы в качестве компенсации за вред. Недобросовестные компании оставляли за собой полностью разрушенную землю, что вызывало справедливое возмущение местных жителей. Но оказалось, что ответственность неизбежна, и добиться справедливости можно и нужно в рамках закона. Судебные процессы продолжаются, и уже собрано свыше 600 миллионов рублей с нарушителей, а эти суммы только увеличиваются. Таким образом, часть бюджета составляется из этих доходов, а средства направляются на возмещение ущерба окружающей среде.

Роман Болотов сообщает, что Башкирия теперь является передовым регионом в области правильной организации процесса охраны природы. Опыт республики, включая создание межведомственных комиссий, начиная с 2022 года начали перенимать и другие регионы по инициативе Роснедр.

Безусловно, работа по восстановлению порядка в области использования недр - сложный и длительный процесс. От подачи заявления в суд до принятия окончательного решения о лишении лицензии и выплате компенсаций за ущерб (поврежденные дороги, вырезанные леса, загрязненные поля и пастбища и т.д.) проходит несколько месяцев. Все это время те, кто безрассудно добывал золото и другие полезные ископаемые, используют различные уловки: подают апелляции, жалобы, инициируют банкротство и даже обращаются к псевдоэкологам и мнимым общественникам, чтобы подстроить дело в свою пользу. Но закон есть закон, и его требования одинаковы для всех. Республиканская межведомственная комиссия активно осуществляет постоянный мониторинг выполнения судебных решений компаниями-пользователями недр, включая работы по рекультивации участков, где проводилась добыча.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Олег Яровиков