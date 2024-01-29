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29 Января , 09:19

В ОО «Набат» города Стерлитамака наградили группу «Павильон», дававшую концерты в зоне спецоперации

Музыкантам  вручены  медали.

В ОО «Набат» города Стерлитамака наградили группу «Павильон», дававшую концерты в зоне спецоперации
В ОО «Набат» города Стерлитамака наградили группу «Павильон», дававшую концерты в зоне спецоперации

Стерлитамакская музыкальная группа «Павильон» уже не один раз выступала с концертами перед бойцами в зоне спецоперации. Руководитель ОО «Набат» Ильдус Маняпов поблагодарил талантливый коллектив и вручил медали.

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