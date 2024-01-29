Военный хирург из Башкирии награжден двумя медалями

Хирург попал в зону СВО осенью 2022 года по частичной мобилизации. В войсках он возглавил медицинский пункт своего полка. За блестящую организацию работы ковид-госпиталя на базе одной из больниц Черниковки и спасение многих жизней "Уфу" наградили медалью Луки Крымского.

И совсем недавно стало известно о втором награждении - медалью «За спасение погибавших». Когда врача спросили о том, за что он получил награду, он ответил так: "«Я как-то раз зашел в операционную днём, а вышел через сутки". Вот и всё, что хирург рассказал о своём профессиональном и офицерском подвиге.

Фото: телеграм-канал «Башкирский батальон».

Источник: ИА "Башинформ"