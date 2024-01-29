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29 Января , 12:23

Военный хирург из Башкирии награжден двумя медалями

В наградном указе Президента России старший лейтенант с позывным "Уфа" упомянут уже дважды. 

Военный хирург из Башкирии награжден двумя медалями
Военный хирург из Башкирии награжден двумя медалями

Хирург попал в зону СВО осенью 2022 года  по частичной мобилизации. В войсках он возглавил медицинский пункт своего полка. За блестящую организацию работы ковид-госпиталя на базе одной из больниц Черниковки и спасение многих жизней "Уфу" наградили  медалью Луки Крымского.

И совсем  недавно стало известно о втором награждении - медалью  «За спасение погибавших». Когда врача спросили о том, за что он получил награду, он ответил так: "«Я как-то раз зашел в операционную днём, а вышел через сутки". Вот и  всё, что хирург рассказал о своём  профессиональном и офицерском подвиге. 

Фото: телеграм-канал «Башкирский батальон».

Источник: ИА "Башинформ"

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