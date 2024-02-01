Глава Башкирии Радий Хабиров: «Мы не оставим людей один на один с недропользователями»

Заседание прошло в последний день января в Учалах.

Напомним, что к настоящему моменту из 67 действующих лицензий на добычу золота в Башкирии аннулированы 13.

Деятельность межведомственной комиссии, которая начата в 2021 году, уже дает положительные результаты. По мнению Радия Фаритовича, эту работу необходимо продолжать, причем более активно.

«Обращаюсь к лицензиатам. Делом уже доказали – мы умеем добиваться своих решений последовательно и упорно", - заявил Глава республики.

"Народ с вами, Радий Фаритович. Мы за то, чтобы недра нашей республики разрабатывались только законным способом», - заверила Депутат совета сельского поселения Темясовский сельсовет Баймакского района Фануза Юсупова.

Планомерная работа по противодействию варварской разработке недр ведется в Башкирии с 2018 года.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".