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1 Февраля , 21:36

Глава Башкирии Радий Хабиров представил Президенту РФ Владимиру Путину студенческий кампус Уфы

В России состоялась церемония открытия  сети современных университетских кампусов.

Глава Башкирии Радий Хабиров представил Президенту РФ Владимиру Путину студенческий кампус Уфы
Глава Башкирии Радий Хабиров представил Президенту РФ Владимиру Путину студенческий кампус Уфы

Президент РФ Владимир Путин принял участие в мероприятии по  видеосвязи. Главе государства представили объекты, построенные в Башкирии, Москве, Пермском крае, Татарстане, Югре.

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о Межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра, построенном в столице республики:

"Сегодня мы представляем первую очередь кампуса. Это 37 тысяч квадратных метров, это научно-образовательная среда – 20 лабораторий. Мы уже завершаем проектирование второй очереди -  103 тысячи квадратных метров,  7 башен общежитий", - в частности, сказал руководитель региона.

Р. Хабиров подчеркнул, что  в рамках  кампуса была поставлена задача сделать эталонное пространство для студенческой среды.

Также Радий Фаритович выразил благодарность Президенту за  поддержку республики и пригласил посетить Башкирию. 

В. В. Путин ответил, что принимает приглашение и пообещал побывать в регионе в ближайшее время.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

Видео: "Россия 24".

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