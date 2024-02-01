Глава Башкирии Радий Хабиров представил Президенту РФ Владимиру Путину студенческий кампус Уфы

Президент РФ Владимир Путин принял участие в мероприятии по видеосвязи. Главе государства представили объекты, построенные в Башкирии, Москве, Пермском крае, Татарстане, Югре.

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о Межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра, построенном в столице республики:

"Сегодня мы представляем первую очередь кампуса. Это 37 тысяч квадратных метров, это научно-образовательная среда – 20 лабораторий. Мы уже завершаем проектирование второй очереди - 103 тысячи квадратных метров, 7 башен общежитий", - в частности, сказал руководитель региона.

Р. Хабиров подчеркнул, что в рамках кампуса была поставлена задача сделать эталонное пространство для студенческой среды.