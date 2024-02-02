Владимир Путин дал высокую оценку новому Центру детской онкологии, который открылся в Башкирии

Среди новых медицинских учреждений запустил работу Центр детской онкологии и гематологии в Уфе. Это современный центр, который стал лечебным и исследовательским центром региона, надежда на выздоровление маленьких пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями.

"Радий Фаритович, вы знаете, развитие здравоохранения — это наша обязанность, а здоровье детей — это священная обязанность. Мы будем продолжать работать в этом направлении. И я хочу поздравить вас с тем, что у вас младенческая смертность стала ниже в сравнении со средними показателями по России. Вы достигли отличных результатов", - отметил президент России Владимир Путин.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Олег Яровиков