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2 Февраля , 22:01

Владимир Путин дал высокую оценку новому Центру детской онкологии, который открылся в Башкирии

Сегодня, 2 февраля, в Туле состоялось совещание, посвященное строительству онкоцентров. Президент принял участие в открытии нескольких медицинских объектов в разных регионах, общаясь с представителями через видеосвязь. Башкирия, Тульская область, Томская область и Якутия представили свои проекты, руководители рассказали о каждом из них.

Владимир Путин дал высокую оценку новому Центру детской онкологии, который открылся в Башкирии
Владимир Путин дал высокую оценку новому Центру детской онкологии, который открылся в Башкирии

Среди новых медицинских учреждений запустил работу Центр детской онкологии и гематологии в Уфе. Это современный центр, который стал лечебным и исследовательским центром региона, надежда на выздоровление маленьких пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями.

"Радий Фаритович, вы знаете, развитие здравоохранения — это наша обязанность, а здоровье детей — это священная обязанность. Мы будем продолжать работать в этом направлении. И я хочу поздравить вас с тем, что у вас младенческая смертность стала ниже в сравнении со средними показателями по России. Вы достигли отличных результатов", - отметил  президент России  Владимир Путин.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Олег Яровиков 

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