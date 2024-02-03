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3 Февраля , 11:10

Комментарии известных врачей об открытии детского онкоцентра в Уфе

В Уфе состоялось открытие Центра детской онкологии, в котором участвовал Президент России Владимир Путин. Он дал высокую оценку центру и отметил роль руководства Башкирии в сокращении младенческой смертности. Приводим мнение известных врачей про новый центр.

Комментарии известных врачей об открытии детского онкоцентра в Уфе
Комментарии известных врачей об открытии детского онкоцентра в Уфе

В Уфе состоялось открытие Центра детской онкологии, в котором участвовал Президент России Владимир Путин. Он дал высокую оценку центру и отметил роль руководства Башкирии в сокращении младенческой смертности.

Приводим мнение известных врачей про новый центр.

По словам заместителя министра здравоохранения России Евгении Котовой, в онкоцентре у медиков будут в распоряжении современные технологии, позволяющие сохранять жизни детей.

Заслуженный врач РБ, депутат Госдумы Римма Утяшева считает открытие Центра детской онкологии в Уфе грандиозным событием, и очень важную роль в этом сыграла поддержка республики и её руководителя Владимиром Путиным.

О том, что открывшийся центр даст развитие медицине Башкирии, сказал Александр Румянцев, являющийся президентом Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. Он отметил, в Уфе появился лучший центр, построенный по программе «Детство».

 

Фото: пресс-служба Главы Башкирии

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