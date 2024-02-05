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5 Февраля , 12:35

Благодаря отзывчивости жителя Башкирии, сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя

Накануне гражданин заявил о том, что в Калининском районе города Уфы нетрезвый водитель сел за руль автомобиля.

Благодаря отзывчивости жителя Башкирии, сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя
Благодаря отзывчивости жителя Башкирии, сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя

«Немедленно переданная информация из чат-бота позволила сотрудникам ГИБДД, пребывающим в данном районе, обнаружить указанный автомобиль и задержать водителя.В результате проведенного освидетельствования водителя было выявлено содержание 0,869 паров этанола в выдыхаемом воздухе», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчине был составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль был направлен на специализированную автостоянку.

Источник: ИА "Башинформ" 

Фото: ГИБДД по РБ

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