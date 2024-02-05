Благодаря отзывчивости жителя Башкирии, сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя

«Немедленно переданная информация из чат-бота позволила сотрудникам ГИБДД, пребывающим в данном районе, обнаружить указанный автомобиль и задержать водителя.В результате проведенного освидетельствования водителя было выявлено содержание 0,869 паров этанола в выдыхаемом воздухе», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчине был составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль был направлен на специализированную автостоянку.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ГИБДД по РБ