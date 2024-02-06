В Башкирии отреставрируют дом-музей Аксакова

Глава Башкирии отметил важность сохранения первозданного вида музея, чтобы знать, как раньше жили люди. В ходе ремонтных работ особое внимние будет уделено на инженерную инфраструктуру и расширение музейных экспонатов.

- Мы продолжаем популяризацию творчества Аксакова и его уникальной семьи, которая была признана ЮНЕСКО одной из образцовых в масштабах человечества. В прошлом году мы открыли обновленный сад имени Аксакова, - прокомментировал руководитель региона Радий Хабиров.

Фото с личной страницы Радия Хабирова в социальной сети "Вконтакте".