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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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6 Февраля , 15:59

В Башкирии отреставрируют дом-музей Аксакова

Радий Хабиров на странице своего аккаунта в социальной сети «Вконтакте» опубликовал пост, в котором сообщает, что в скором времени в столице Башкирии стартует реставрация дома-музея Сергея Тимофеевича Аксакова. Решение было принято на заседании регионального отделения Русского географического общества, которое было проведено там же.

В Башкирии отреставрируют дом-музей Аксакова
В Башкирии отреставрируют дом-музей Аксакова

Глава Башкирии отметил важность сохранения первозданного вида музея, чтобы знать, как раньше жили люди. В ходе ремонтных работ особое внимние будет уделено на инженерную инфраструктуру и расширение музейных экспонатов.

- Мы продолжаем популяризацию творчества Аксакова и его уникальной семьи, которая была признана ЮНЕСКО одной из образцовых в масштабах человечества. В прошлом году мы открыли обновленный сад имени Аксакова, - прокомментировал руководитель региона Радий Хабиров.

Фото с личной страницы Радия Хабирова в социальной сети "Вконтакте".

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