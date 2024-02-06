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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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6 Февраля , 11:33

В Стерлитамаке пожарные спасли из задымленного дома 30 человек, из них 8 детей

Сегодня, 6 февраля,  ночью загорелась квартира на улице Цюрупы.

В Стерлитамаке пожарные спасли из задымленного дома 30 человек, из них 8 детей
В Стерлитамаке пожарные спасли из задымленного дома 30 человек, из них 8 детей

Огонь вспыхнул на третьем этаже четырехэтажного дома.

Пожарные прибыли через шесть минут  после вызова. Дом был сильно задымлён.

«Спасены 30 человек, из них 8 детей, самостоятельно покинули помещение 10 человек. Огонь потушен через 27 минут после прибытия пожарных. Пострадал молодой парень, 1997 года рождения. Его увезли в больницу. Предположительно, неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

На ликвидации пожара работали  16 человек и четыре единицы техники.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: МЧС по РБ.

 

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