В Стерлитамаке пожарные спасли из задымленного дома 30 человек, из них 8 детей

Огонь вспыхнул на третьем этаже четырехэтажного дома.

Пожарные прибыли через шесть минут после вызова. Дом был сильно задымлён.

«Спасены 30 человек, из них 8 детей, самостоятельно покинули помещение 10 человек. Огонь потушен через 27 минут после прибытия пожарных. Пострадал молодой парень, 1997 года рождения. Его увезли в больницу. Предположительно, неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

На ликвидации пожара работали 16 человек и четыре единицы техники.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: МЧС по РБ.