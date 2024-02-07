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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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7 Февраля , 11:30

«Меня чуть не убило!»: в Башкирии бабушку чуть не завалило снегом

Пожилая женщина мирно сидела на скамейке рядом с домом.

«Меня чуть не убило!»: в Башкирии бабушку чуть не завалило снегом
«Меня чуть не убило!»: в Башкирии бабушку чуть не завалило снегом

Ничто не предвещало беды. Но ведь не зря существует поговорка "Как снег на голову". Внезапно на  скамейку с сидящей старушкой рухнул снег с крыши дома.  Скамейку проломило пополам. К счастью, основная снежная масса обрушилась в нескольких сантиметрах от головы женщины.

«Вот это да. Меня чуть не убило. Я не могу подняться одна», — говорит бабушка на видео  подошедшему молодому человеку. 

ЧП произошло в Нефтекамске у дома № 12 по улице Карла Маркса.

Об этом сообщает информационное агентство "Башинформ" со ссылкой на телеграм-канал "Моя Уфа". 

Видео: соцсети.

Фото: ИА "Башинформ".

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