«Меня чуть не убило!»: в Башкирии бабушку чуть не завалило снегом

Ничто не предвещало беды. Но ведь не зря существует поговорка "Как снег на голову". Внезапно на скамейку с сидящей старушкой рухнул снег с крыши дома. Скамейку проломило пополам. К счастью, основная снежная масса обрушилась в нескольких сантиметрах от головы женщины.

«Вот это да. Меня чуть не убило. Я не могу подняться одна», — говорит бабушка на видео подошедшему молодому человеку.

ЧП произошло в Нефтекамске у дома № 12 по улице Карла Маркса.

Об этом сообщает информационное агентство "Башинформ" со ссылкой на телеграм-канал "Моя Уфа".

Видео: соцсети.

Фото: ИА "Башинформ".