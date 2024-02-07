В Башкирии открыли памятник, посвященный Муртазе Рахимову

В ходе своей речи Радий Хабиров подчеркнул, что Муртаза Губайдуллович посвятил всю свою жизнь служению республике и ее народу. Время его президентства оказалось непростым для Башкирии, ведь в то время страна столкнулась с множеством трудностей. Однако благодаря силе, опыту и профессионализму Муртазы Рахимова республика успешно прошла все испытания. Муртаза Рахимов оставил после себя крепкую экономику, развитую социальную инфраструктуру и сохраненное доверие людей к дружбе и родному Башкортостану. По словам Радия Хабирова, памятник Муртазе Рахимову был создан не только в качестве отражения его профессиональной деятельности, но и как символ любви этого человека к родной земле.

Рустам Минниханов, глава Республики Татарстан, выразил свою благодарность Радию Хабирову за приглашение на торжественное открытие памятника, посвященного 90-летию со дня рождения Муртазы Рахимова.

Он отметил в своем обращении, что Муртаза Губайдуллович является прекрасным примером в качестве руководителя республики, который все делал для ее процветания и развития. Результаты, которые несет собой регион сегодня, это прежде всего заслуга работы первых президентов Башкирии и Татарстана. Рустам Минниханов подчеркнул необходимость продолжать плодотворное сотрудничество между двумя республиками.

Фото: ИА "Башинформ".