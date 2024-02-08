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8 Февраля , 19:37

Автомобиль, мотоцикл, маскировочные сети, окопные свечи, тактические носилки, письма и стихи – фронту от жителей Шахтау (Башкирия)

Отправлена новая партия гуманитарной помощи.

Автомобиль, мотоцикл, маскировочные сети, окопные свечи, тактические носилки, письма и стихи – фронту от жителей Шахтау (Башкирия)
Автомобиль, мотоцикл, маскировочные сети, окопные свечи, тактические носилки, письма и стихи – фронту от жителей Шахтау (Башкирия)

Волонтерский отряд "Путь к Победе" начал благое дело и сумели сплотить вокруг себя  жителей Шахтау и окрестных посёлков.  И поддержка бойцов СВО здесь становится всё шире. Вот что рассказала нам Надежда Наумова:

- На днях отправили гуманитарную помощь нашим ребятам на передовую! Это адресные посылки и помощь для госпиталя! Там же маскировочные сети, окопные свечи и тактические носилки.  Все это было собрано с помощью жителей  поселков Шахтау,  Урняк, Мебельный, Шиханы, Юрактау! Все мы сплотились  в одну дружную команду. Очень благодарны всем за помощь и неоднократную поддержку! Нашим солдатам тоже очень важна наша помощь, им приятно осознавать, что мы рядом с ними, прикрываем их с тыла. Это даёт им силу и поднимает боевой дух! Каждому солдату в посылку  было вложено письмо и стихотворение, которое я написала для ребят, надеюсь, оно поможет им пройти всю операцию до конца и вернуться домой!

   Ещё две добрые женщины из поселка Шахтау  передали нашим  ребятам мотоцикл  для перевозки посылок. Он  был не исправен , но у нас в поселке живут отзывчивые ребята. Один из них по имени Радик отремонтировал мотоцикл. Спасибо ему огромное !

    Ещё у нас есть маленькие волонтеры. Они приходят на тренировки в детский клуб и  в свободное время заглядывают к нам.

Всем  поселком мы помогли приобрести автомобиль для медицинской  части. А огромную коробку с лечебной травой нам  предоставил Артем Басманов . Спасибо ему огромное!

 

                            Письмо и стих солдатам

Здравствуйте, дорогие солдаты -  чьи -то мужья и  сыновья! Мы -  матери и жены из Стерлитамака, посёлка Шахтау пишем вам и мысленно с молитвами находимся вместе с вами! Мы понимаем, как страшна война! Наши деды и прадеды в свое время вернулись домой с Победой, отстояли Россию-Матушку! Но какой ценой! Сколько пролито крови! Мы и подумать не могли, что их внукам и правнукам придется повторить их подвиг! Мы знаем - вы вернётесь с Победой! Вы достойные сыны своей Родины! Берегите себя! Возвращайтесь живыми! Мы молимся за вас и ждём вас дома!

Эти строчки от сердца пишу,

Посвящаю тебе  Солдат!

За тебя я  Бога прошу,

Чтоб вернулся скорей назад!

Чтобы Ангел-Хранитель твой  

За тобою шёл по пятам!

И  надежду, и веру  дал.

Чтобы дал ты отпор врагам!

Чтобы мой из Шахтау стих

Для тебя оберёгом  стал,

Чтобы грохот боёв затих,

Чтобы враг как в Берлине пал.

Автомобиль, мотоцикл, маскировочные сети, окопные свечи, тактические носилки, письма и стихи – фронту от жителей Шахтау (Башкирия)
Автомобиль, мотоцикл, маскировочные сети, окопные свечи, тактические носилки, письма и стихи – фронту от жителей Шахтау (Башкирия)
Автомобиль, мотоцикл, маскировочные сети, окопные свечи, тактические носилки, письма и стихи – фронту от жителей Шахтау (Башкирия)
Автомобиль, мотоцикл, маскировочные сети, окопные свечи, тактические носилки, письма и стихи – фронту от жителей Шахтау (Башкирия)
Автомобиль, мотоцикл, маскировочные сети, окопные свечи, тактические носилки, письма и стихи – фронту от жителей Шахтау (Башкирия)
Автомобиль, мотоцикл, маскировочные сети, окопные свечи, тактические носилки, письма и стихи – фронту от жителей Шахтау (Башкирия)
Автомобиль, мотоцикл, маскировочные сети, окопные свечи, тактические носилки, письма и стихи – фронту от жителей Шахтау (Башкирия)
Автомобиль, мотоцикл, маскировочные сети, окопные свечи, тактические носилки, письма и стихи – фронту от жителей Шахтау (Башкирия)
Автомобиль, мотоцикл, маскировочные сети, окопные свечи, тактические носилки, письма и стихи – фронту от жителей Шахтау (Башкирия)
Автомобиль, мотоцикл, маскировочные сети, окопные свечи, тактические носилки, письма и стихи – фронту от жителей Шахтау (Башкирия)
Автомобиль, мотоцикл, маскировочные сети, окопные свечи, тактические носилки, письма и стихи – фронту от жителей Шахтау (Башкирия)
Автомобиль, мотоцикл, маскировочные сети, окопные свечи, тактические носилки, письма и стихи – фронту от жителей Шахтау (Башкирия)
Автомобиль, мотоцикл, маскировочные сети, окопные свечи, тактические носилки, письма и стихи – фронту от жителей Шахтау (Башкирия)
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