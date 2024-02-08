Автомобиль, мотоцикл, маскировочные сети, окопные свечи, тактические носилки, письма и стихи – фронту от жителей Шахтау (Башкирия)

Волонтерский отряд "Путь к Победе" начал благое дело и сумели сплотить вокруг себя жителей Шахтау и окрестных посёлков. И поддержка бойцов СВО здесь становится всё шире. Вот что рассказала нам Надежда Наумова:

- На днях отправили гуманитарную помощь нашим ребятам на передовую! Это адресные посылки и помощь для госпиталя! Там же маскировочные сети, окопные свечи и тактические носилки. Все это было собрано с помощью жителей поселков Шахтау, Урняк, Мебельный, Шиханы, Юрактау! Все мы сплотились в одну дружную команду. Очень благодарны всем за помощь и неоднократную поддержку! Нашим солдатам тоже очень важна наша помощь, им приятно осознавать, что мы рядом с ними, прикрываем их с тыла. Это даёт им силу и поднимает боевой дух! Каждому солдату в посылку было вложено письмо и стихотворение, которое я написала для ребят, надеюсь, оно поможет им пройти всю операцию до конца и вернуться домой!

Ещё две добрые женщины из поселка Шахтау передали нашим ребятам мотоцикл для перевозки посылок. Он был не исправен , но у нас в поселке живут отзывчивые ребята. Один из них по имени Радик отремонтировал мотоцикл. Спасибо ему огромное !

Ещё у нас есть маленькие волонтеры. Они приходят на тренировки в детский клуб и в свободное время заглядывают к нам.

Всем поселком мы помогли приобрести автомобиль для медицинской части. А огромную коробку с лечебной травой нам предоставил Артем Басманов . Спасибо ему огромное!

Письмо и стих солдатам

Здравствуйте, дорогие солдаты - чьи -то мужья и сыновья! Мы - матери и жены из Стерлитамака, посёлка Шахтау пишем вам и мысленно с молитвами находимся вместе с вами! Мы понимаем, как страшна война! Наши деды и прадеды в свое время вернулись домой с Победой, отстояли Россию-Матушку! Но какой ценой! Сколько пролито крови! Мы и подумать не могли, что их внукам и правнукам придется повторить их подвиг! Мы знаем - вы вернётесь с Победой! Вы достойные сыны своей Родины! Берегите себя! Возвращайтесь живыми! Мы молимся за вас и ждём вас дома!

Эти строчки от сердца пишу,

Посвящаю тебе Солдат!

За тебя я Бога прошу,

Чтоб вернулся скорей назад!

Чтобы Ангел-Хранитель твой

За тобою шёл по пятам!

И надежду, и веру дал.

Чтобы дал ты отпор врагам!

Чтобы мой из Шахтау стих

Для тебя оберёгом стал,

Чтобы грохот боёв затих,

Чтобы враг как в Берлине пал.