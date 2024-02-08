Глава Башкирии Радий Хабиров прилетел в Минск

Важным мероприятием станет участие в бизнес-форуме "Башкортостан–Беларусь", где делегация представит регион и обсудит перспективы дальнейшего сотрудничества.

В состав делегации вошли Премьер-министр Андрей Назаров, первый вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, вице-премьер по промышленности, энергетике и инновациям Александр Шельдяев, вице-премьер – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, а также другие высокопоставленные чиновники и представители башкирских предприятий.

Радий Хабиров поделился с журналистами основными целями визита в Беларусь. "Мы продолжаем активно развивать сотрудничество с Беларусью, нашим главным партнером. Мы глубоко интегрировали наши предприятия и укрепляем взаимные инвестиции. Чтобы поддерживать рост наших отношений, нам необходимо постоянно встречаться и обсуждать новые проекты. В этот раз мы привезли с собой бизнес-миссию, в составе которой 54 компании, стремящиеся найти новых партнеров. Мы надеемся найти точки соприкосновения для дальнейшего сотрудничества. Завтра состоятся встречи в формате B2B, где будут представлены наши компании".

"Как государственные служащие, мы разбираем преграды для нашего бизнеса. Это было бы невозможно без эффективного и постоянного взаимодействия с властями Беларуси. Завтра у нас запланирована встреча с Премьер-министром Романом Головченко, где обсудим нашу "дорожную карту" с ответственными задачами и контролем исполнения", - отметил он.

"Мы уже по пути к прогрессу. Мы, вероятно, подпишем три важных соглашения. Первое - это строительство завода МАЗ, созданный совместно с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом, где будут производиться троллейбусы. Второе - строительство завода по производству аккумуляторов. Мы очень заинтересованы в этой компетенции. И наконец, проект "АМКОДОР-Алга" - крупный завод, выпускающий тяжелую технику для погрузки и строительства. Это основные достижения в области промышленности. Кроме того, мы обсудим другие вопросы, включая сотрудничество в сфере.

Источник: Сайт главы РБ