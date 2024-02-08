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8 Февраля , 17:16

Хирург из Уфы спас в зоне СВО жизни более 500 человек

О подвиге участника СВО с позывным «Уфа» рассказал руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин.

Хирург из Уфы спас в зоне СВО жизни более 500 человек
Хирург из Уфы спас в зоне СВО жизни более 500 человек

Хирург ГКБ № 13 Рустем Мингажев, который сейчас служит в зоне СВО в должности старшего лейтенанта,  своими умелыми  руками спас жизни больше пятисот российских бойцов.

 Он часто  оказывался под огнём противника и в таких условиях оказывал медицинскую помощь раненым. До участия в СВО Рустем Мингажев во время коронавирусной пандемии организовал в республике работу ковид-госпиталя  и спас жизни многих пациентов.

Старший лейтенант с позывным „Уфа“ за последнее время уже два раза упомянут в наградном Указе Президента Российской Федерации. Он награждён медалями Луки Крымского и „За спасение погибавших“.

Источник:ИА "Башинформ"

Фото:телеграм-канал руководителя администрации Главы РБ Максима Забелина.

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