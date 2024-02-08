-10 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
Все новости
Новости
8 Февраля , 21:02

Стерлитамакский турклуб «Глобус» – один из сильнейших в Башкирии

Поведены итоги спортивного сезона 2023 года.

Стерлитамакский турклуб «Глобус» – один из сильнейших в Башкирии
Стерлитамакский турклуб «Глобус» – один из сильнейших в Башкирии

Спортсмены туристского клуба "Глобус" Федерации спортивного туризма г.Стерлитамака  достойно представили наш город на уровне республики

 По итогам спортивного сезона 2023 года состоялся Чемпионат Республики Башкортостан по спортивному туризму в группе дисциплин "Маршрут" среди спортивных походов  1, 2, 3 категорий сложности.

Среди водных маршрутов 1 место заняла группа, совершившая весенний поход по рекам  Березяк - Малый Инзер - Инзер – Лемеза. Руководитель  - Юрий Мудрик. 2 место у группы под руководством Антона Смирнова.

Среди пешеходных маршрутов 2 место заняла группа, совершившая летом поход по Полярному Уралу. Руководитель - Светлана Ямщикова.

В качестве спортивных судей-экспертов по водным маршрутам на Чемпионате РБ  от Федерации спортивного туризма г. Стерлитамака  участвовали  Лариса Вяхирева, Денис Иванов, Светлана Ямщикова, Андрей Мельников.

Стерлитамакский турклуб «Глобус» – один из сильнейших в Башкирии
Стерлитамакский турклуб «Глобус» – один из сильнейших в Башкирии
Стерлитамакский турклуб «Глобус» – один из сильнейших в Башкирии
Стерлитамакский турклуб «Глобус» – один из сильнейших в Башкирии
Стерлитамакский турклуб «Глобус» – один из сильнейших в Башкирии
Стерлитамакский турклуб «Глобус» – один из сильнейших в Башкирии
Стерлитамакский турклуб «Глобус» – один из сильнейших в Башкирии
Стерлитамакский турклуб «Глобус» – один из сильнейших в Башкирии
Стерлитамакский турклуб «Глобус» – один из сильнейших в Башкирии
Стерлитамакский турклуб «Глобус» – один из сильнейших в Башкирии
Стерлитамакский турклуб «Глобус» – один из сильнейших в Башкирии
Автор:
Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
1 Февраля , 11:12
«Девочка-маугли». В Стерлитамаке женщина держала свою 10-летнюю дочь взаперти и никому не показывала
Новости
6 Февраля , 10:49
В Стерлитамаке разыскивают мужчину, который попытался утащить маленькую девочку на улице
Новости
5 Февраля , 16:30
Молодая актриса из Стерлитамака снялась в новом сериале на ТНТ
Антитеррор
7 Февраля , 16:24
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru