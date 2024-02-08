Стерлитамакский турклуб «Глобус» – один из сильнейших в Башкирии

Спортсмены туристского клуба "Глобус" Федерации спортивного туризма г.Стерлитамака достойно представили наш город на уровне республики

По итогам спортивного сезона 2023 года состоялся Чемпионат Республики Башкортостан по спортивному туризму в группе дисциплин "Маршрут" среди спортивных походов 1, 2, 3 категорий сложности.

Среди водных маршрутов 1 место заняла группа, совершившая весенний поход по рекам Березяк - Малый Инзер - Инзер – Лемеза. Руководитель - Юрий Мудрик. 2 место у группы под руководством Антона Смирнова.

Среди пешеходных маршрутов 2 место заняла группа, совершившая летом поход по Полярному Уралу. Руководитель - Светлана Ямщикова.

В качестве спортивных судей-экспертов по водным маршрутам на Чемпионате РБ от Федерации спортивного туризма г. Стерлитамака участвовали Лариса Вяхирева, Денис Иванов, Светлана Ямщикова, Андрей Мельников.