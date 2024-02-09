В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства

В своей речи Рустем Газизов подчеркнул, что Стерлитамак давно считается культурной столицей Башкирии, так как наш город и его жители отличаются своей душевной теплотой.

- И подтверждаем мы этот статус благодаря вашим креативным идеям, интересным проектам и достижениям. Ни одно городское событие и праздник не обходятся без ваших творческих коллективов. Я вас искренне благодарю за ваш труд. Но сегодня мы также должны обсудить и проблемы, которые затрагивают данную отрасль, - обратился он к участникам совещания.

Таким образом, в ходе совещания обсудили насущные вопросы о состоянии учреждений культуры, в частности, о необходимости в ближайшее время сделать ремонт в ГДК, СГТКО и художественной школе №1.

С докладом об итогах деятельности работников культуры и искусства города в 2023 году выступил начальник отдела культуры администрации города Стерлитамака Зуфар Зиннатуллин.

Ходе совещания было подписано соглашение о взаимодействии в рамках Пушкинской карты и программы «Культура для школьников» между отделом культуры и отделом образования администрации города Стерлитамака, также было подписано двустороннее соглашение о взаимодействии в рамках реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ общеразвивающих между Школой креативных искусств Башкирского республиканского колледжа Культуры и искусства и Детской художественной школой № 1.

Завершилась рабочая встреча торжественным награждением почетными грамотами и благодарственными письмами лучших работников культуры и искусства нашего города.

Фото Тамары Андреевой.