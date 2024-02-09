-21 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
Все новости
Новости
9 Февраля , 07:59

В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства

8 февраля в ДК «Сода» состоялось традиционное итоговое совещание работников учреждений культуры и искусства в городе Стерлитамаке, на котором подвели итоги за прошедший 2023 год и наметили задачи на текущий 2024 год. В состав президиума вошли глава администрации Рустем Газизов, заместитель министра культуры Башкортостана по профессиональному искусству Ринат Гайсин, председатель республиканской организации Башкортостана Российского профсоюза работников культуры Александр Кузьменков и заместитель главы администрации Михаил Григорьев.

В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства

В своей речи Рустем Газизов подчеркнул, что Стерлитамак давно считается культурной столицей Башкирии, так как наш город и его жители отличаются своей душевной теплотой.

- И подтверждаем мы этот статус благодаря вашим креативным идеям, интересным проектам и достижениям. Ни одно городское событие и праздник не обходятся без ваших творческих коллективов. Я вас искренне благодарю за ваш труд. Но сегодня мы также должны обсудить и проблемы, которые затрагивают данную отрасль, - обратился он к участникам совещания.

Таким образом, в ходе совещания обсудили насущные вопросы о состоянии учреждений культуры, в частности, о необходимости в ближайшее время сделать ремонт в ГДК, СГТКО и художественной школе №1.

С докладом об итогах деятельности работников культуры и искусства города в 2023 году выступил начальник отдела культуры администрации города Стерлитамака Зуфар Зиннатуллин.

Ходе совещания было подписано соглашение о взаимодействии в рамках Пушкинской карты и программы «Культура для школьников» между отделом культуры и отделом образования администрации города Стерлитамака, также было подписано двустороннее соглашение о взаимодействии в рамках реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ общеразвивающих между Школой креативных искусств Башкирского республиканского колледжа Культуры и искусства и Детской художественной школой № 1.

Завершилась рабочая встреча торжественным награждением почетными грамотами и благодарственными письмами лучших работников культуры и искусства нашего города.

Фото Тамары Андреевой.

 

 

В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
В Стерлитамаке прошло итоговое отраслевое совещание работников учреждений культуры и искусства
Автор:Эльвира Рахимова
Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
1 Февраля , 11:12
«Девочка-маугли». В Стерлитамаке женщина держала свою 10-летнюю дочь взаперти и никому не показывала
Новости
8 Февраля , 18:30
За спасение сестры Министр внутренних дел России наградил школьника Стерлитамака Аслана Калямова
Новости
5 Февраля , 16:30
Молодая актриса из Стерлитамака снялась в новом сериале на ТНТ
Антитеррор
7 Февраля , 16:24
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru