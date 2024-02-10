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10 Февраля , 15:03

«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке

Сегодня, 10 февраля, в парке здоровья состоялся настоящий праздник спорта – открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2024», которая проходит в Стерлитамаке уже в 42-ой раз.

«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке

По словам организаторов, только за первый час на соревнования зарегистрировалось 150 человек. Сегодня на старт вышло около 500 участников, среди которых были воспитанники детских садов и школьники, педагоги и воспитатели, жители и гости города, любители и профессионалы лыжного спорта. И все они ежедневно выбирают для себя здоровый и активный образ жизни.

Кстати, дистанции для спортсменов варьировались от 1,5 км до 4,5 км. Каждый мог выбрать для себя наиболее комфортную трассу.

Нововведением этого года стала возможность участия в «Лыжне России 2024» и семейным командам.

На церемонии открытия лыжной гонки присутствовали почетные гости: глава администрации Рустем Газизов, депутат Государственного собрания Курултай Владимир Ануфриев, директор по связям с общественностью АО «БСК» Сергей Лобастов.

- Здесь собрались все те, кто, действительно, с уважением относится к спорту и с почитанием относится к спортивным традициям. Я вас поздравляю с этим замечательным праздником! Погода благоволит, трасса идеальная, место проведения соревнований – восхитительная. Я уверен, что каждый сегодня получит, помимо спортивных результатов, неимоверное количество положительных эмоций. Хочу отметить, что наш город всегда отличался особым спортивным характером, особыми спортивными достижениями! Желаю вам, чтобы победил сильнейший, и чтобы каждый из вас побил свой личный рекорд, - обратился к участникам Рустем Газизов.

Фото Эльвиры Рахимовой.

 

«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
«Лыжня России - 2024» в Стерлитамаке
Автор:Эльвира Рахимова
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