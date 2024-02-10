В Башкирии задержан нетрезвый водитель, лишённый ранее водительских прав

Инспекторы ГИБДД попытались остановить «Шевроле Лачетти», который ехал по населённому пункту на большой скорости. Водитель проигнорировал требование об остановке.

Началась погоня, которая завершилась бесславно для владельца "Шевроле" - он съехал в кювет и был задержан. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения лихач пройти отказался. Как выяснилось, ранее он был лишён водительских прав.

Составлены административные материалы. Автомобиль помещен на спецстоянку. За отказ от прохождения освидетельствования назначено 10 суток административного ареста.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: скриншот видео.

Видео: ГИБДД по РБ.