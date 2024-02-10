-21 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
Все новости
Новости
10 Февраля , 16:12

В Башкирии задержан нетрезвый водитель, лишённый ранее водительских прав

44-летний уфимец устроил гонки в селе  Ермекеево.

В Башкирии задержан нетрезвый водитель, лишённый ранее водительских прав
В Башкирии задержан нетрезвый водитель, лишённый ранее водительских прав

Инспекторы ГИБДД попытались остановить «Шевроле Лачетти», который ехал по населённому пункту  на большой скорости. Водитель проигнорировал требование об остановке.

Началась погоня, которая завершилась бесславно для владельца "Шевроле" - он съехал в кювет и был задержан. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения лихач пройти отказался. Как выяснилось, ранее он был лишён водительских прав.

Составлены  административные материалы. Автомобиль помещен на спецстоянку. За отказ от прохождения освидетельствования назначено 10 суток административного ареста.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: скриншот видео.

Видео: ГИБДД по РБ.

Автор:
Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
1 Февраля , 11:12
«Девочка-маугли». В Стерлитамаке женщина держала свою 10-летнюю дочь взаперти и никому не показывала
Новости
8 Февраля , 18:30
За спасение сестры Министр внутренних дел России наградил школьника Стерлитамака Аслана Калямова
Новости
5 Февраля , 16:30
Молодая актриса из Стерлитамака снялась в новом сериале на ТНТ
Антитеррор
7 Февраля , 16:24
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru