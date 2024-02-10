В Стерлитамаке купили лотерейный билет на 25 млн рублей

Счастливый лотерейный билет на 25 млн рублей был куплен в магазине города. Победителя зовут Рустам. Он дрессировщик тигров, живет в Санкт-Петербурге и много путешествует по работе.

В конце декабря Рустам совершил поездку по России. Побывал в Уфе, Челябинске, Екатеринбурге. Когда приехал в Стерлитамак, то зашел в магазин и купил последние четыре билета, что были на кассе.

"Я сфотографировал билеты и отправил дочери, которая живет в Москве, сказал, что если выиграю – деньги ее, - рассказывает счастливчик. - Вот так получилось, что подарил ей 25 миллионов».

Он не смог поверить в свою удачу, когда получил СМС с выигрышем.

«Утром пришло СМС, что один билет выиграл 100 рублей, а еще один – 25 миллионов. Я не поверил, думал, опять реклама какая-то. Отправил сообщение дочери, а она говорит: «Пап, ты выиграл!». Я даже сейчас не могу полностью осознать свою удачу», - отметил миллионер.

Рустаму 62 года. Свою жизнь он посвятил дрессировке диких животных. Сейчас у дрессировщика живет несколько тигров, за которыми он ухаживает.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".