Двое депутатов Госсобрания Башкирии и трое их помощников отправились добровольцами в зону СВО

Председатель регионального парламента Константин Толкачев прокомментировал, что такое мужественное решение заставляет гордиться защитниками страны. Он рассказал, что за последние месяцы его коллеги успешно прошли предварительную подготовку в военно-патриотическом парке "Патриот", где они изучили основы военного дела, первую медицинскую помощь, управление квадрокоптерами и подобрали необходимую экипировку. Однако основная подготовка будет уже на месте, в Донецке.

Толкачев также подчеркнул, что в СВО участвуют более 40 депутатов республики разных уровней.

Источник: пресс-служба Госсобрания РБ