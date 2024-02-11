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11 Февраля , 12:41

Двое депутатов Госсобрания Башкирии и трое их помощников отправились добровольцами в зону СВО

С самого начала проведения СВО депутаты и их команда единомышленников активно принимали участие в сборе гуманитарной помощи для жителей новых регионов России, формировании добровольческих подразделений, а также оказывали помощь воинам и их семьям. Они неоднократно находились на Донбассе, наблюдали собственными глазами и приняли осознанное решение отправиться на фронт. Депутаты Госсобрания, близкие и родственники бойцов пришли проводить добровольцев.

Двое депутатов Госсобрания Башкирии и трое их помощников отправились добровольцами в зону СВО
Двое депутатов Госсобрания Башкирии и трое их помощников отправились добровольцами в зону СВО

Председатель регионального парламента Константин Толкачев прокомментировал, что такое мужественное решение заставляет гордиться защитниками страны. Он рассказал, что за последние месяцы его коллеги успешно прошли предварительную подготовку в военно-патриотическом парке "Патриот", где они изучили основы военного дела, первую медицинскую помощь, управление квадрокоптерами и подобрали необходимую экипировку. Однако основная подготовка будет уже на месте, в Донецке.

Толкачев также подчеркнул, что в СВО участвуют более 40 депутатов республики разных уровней.

Источник: пресс-служба Госсобрания РБ

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