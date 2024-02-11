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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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11 Февраля , 12:00

На аэрологической станции Башкирии пёс Барбос стал другом для синоптиков

На Барбоса не только возлагается задача охранять станцию Уфа- Дема от нежеланных посетителей, но и бдительно охранять оборудование от неприятных грызунов. По информации пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, ранее он проживал на стройке, где его прямые подопечные были строители, однако, когда последние уехали, преданный пес нашел свое новое призвание на этой станции.

На аэрологической станции Башкирии пёс Барбос стал другом для синоптиков
На аэрологической станции Башкирии пёс Барбос стал другом для синоптиков

Представители госкомитета рассказали, что Барбос стал другом для метеорологов. Пёс предпочитает влажный корм и мясо, но без лишнего раздумья может и полакомиться печеньем.

Источник: госкомитет РБ по ЧС

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