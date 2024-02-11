На аэрологической станции Башкирии пёс Барбос стал другом для синоптиков
На Барбоса не только возлагается задача охранять станцию Уфа- Дема от нежеланных посетителей, но и бдительно охранять оборудование от неприятных грызунов. По информации пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, ранее он проживал на стройке, где его прямые подопечные были строители, однако, когда последние уехали, преданный пес нашел свое новое призвание на этой станции.
На аэрологической станции Башкирии пёс Барбос стал другом для синоптиков
Представители госкомитета рассказали, что Барбос стал другом для метеорологов. Пёс предпочитает влажный корм и мясо, но без лишнего раздумья может и полакомиться печеньем.
Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».