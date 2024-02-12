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12 Февраля , 20:09

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с активом Собора русских Башкортостана

«Национально-культурные центры и общественные организации являются для нас связующим звеном», – заявил руководитель региона

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с активом Собора русских Башкортостана
Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с активом Собора русских Башкортостана

Радий Фаритович заострил внимание на том, что на территории республики на протяжение многих веков дружно живут представители самых разных национальностей. Многонациональное и межнациональное единство — это наше богатство, которое следует тщательно оберегать, особенно учитывая современные реалии, когда недружественные страны пытаются ударить по межнациональному согласию. Также глава региона напомнил о необходимости поддержки СВО, рассказал об экономических показателях Башкирии в 2023 году

Источник:https://www.bashinform.ru/news/politics/2024-02-12/neskolko-stoletiy-my-zhivyom-druzhno-radiy-habirov-o-mezhnatsionalnom-soglasii-3640853

Фото: Олег Яровиков

Автор:Константин Ермолин
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