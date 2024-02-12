-11 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
12 Февраля , 11:35

В Башкирии многодетных матерей будут награждать медалью "Материнская слава"

Глава Башкортостана, Радий Хабиров, подписал указ о вручении медали "Материнская слава" матерям, которые растят пять и более детей. Информация о данном документе была опубликована на официальном правовом портале РБ.

В Башкирии многодетных матерей будут награждать медалью "Материнская слава"
В Башкирии многодетных матерей будут награждать медалью "Материнская слава"

Согласно указу, 50 женщин из 24 муниципалитетов были удостоены этой почетной награды. Среди них жительницы различных районов и города Уфы, включая Абзелиловский, Альшеевский, Аургазинский, Баймакский, Бижбулякский, Бурзянский, Гафурийский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, Кушнаренковский, Мелеузовский, Мечетлинский, Салаватский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский, Хайбуллинский и Чишминский. Напомним, что в ноябре 2023 года Президент России Владимир Путин подписал указ о провозглашении 2024 года Годом семьи. В Башкирии 1 февраля состоялось официальное открытие Года семьи, которое прошло в Колонном зале Уфы. Главными гостями этого торжества стали активные и многодетные родители, семьи-победительницы различных конкурсов, а также приёмные и многопоколенные семьи.

Фото: ИА "Башинформ". 

Автор:
Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
1 Февраля , 11:12
«Девочка-маугли». В Стерлитамаке женщина держала свою 10-летнюю дочь взаперти и никому не показывала
Новости
8 Февраля , 18:30
За спасение сестры Министр внутренних дел России наградил школьника Стерлитамака Аслана Калямова
Новости
5 Февраля , 16:30
Молодая актриса из Стерлитамака снялась в новом сериале на ТНТ
Антитеррор
7 Февраля , 16:24
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru