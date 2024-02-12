В Башкирии многодетных матерей будут награждать медалью "Материнская слава"

Согласно указу, 50 женщин из 24 муниципалитетов были удостоены этой почетной награды. Среди них жительницы различных районов и города Уфы, включая Абзелиловский, Альшеевский, Аургазинский, Баймакский, Бижбулякский, Бурзянский, Гафурийский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, Кушнаренковский, Мелеузовский, Мечетлинский, Салаватский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский, Хайбуллинский и Чишминский. Напомним, что в ноябре 2023 года Президент России Владимир Путин подписал указ о провозглашении 2024 года Годом семьи. В Башкирии 1 февраля состоялось официальное открытие Года семьи, которое прошло в Колонном зале Уфы. Главными гостями этого торжества стали активные и многодетные родители, семьи-победительницы различных конкурсов, а также приёмные и многопоколенные семьи.

Фото: ИА "Башинформ".