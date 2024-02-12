В Башкирии заработают местные программы по Году заботы о людях с ОВЗ

На оперативном совещании правительства республики речь шла о реализации проектов и мепроприятий, посвященных Году заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. По словам министра труда Ленары Ивановой, они будут масштабными и продуктивными. Это и организация информационно-просветительской кампании по вопросам защиты и поддержки людей с инвалидностью, и запуск цикла «Ломая барьеры» на телевидении, и экскурсионные автобусные туры для людей с ОВЗ. Заработает служба «Социальное такси» и многое другое.

Людям с ограниченными возможностями будут предложены различные образовательные конкурсы и олимпиады. Получив сертификат на реабилитацию, можно ожидать качественные услуги, планируется открытие пансионата и реабилитационного и образовательного центра.

Не останется в стороне и спортивная жизнь. Есть возможность участвовать в Паралимпийских играх и других спортивных соревнованиях.

Фото: скриншот трансляции