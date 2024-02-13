Боец зоны СВО поделился впечатлениями о своем командире

Благодаря «Солтану», который является гордостью мотострелкового полка «Башкортостан» и обладает безукоризненным авторитетом в других воинских подразделениях, военнослужащий получил множество полезных уроков и накопил огромный опыт.

Впервые пути «Солтана » и «Асяна» пересеклись во время боевого слаживания в Самарской области. Будущий командир с гордостью вспоминал своего дедушку, который в Великую Отечественную войну сражался на Донецком направлении и погиб отважно. Именно поэтому "Солтан" выбрал свой путь - он хотел пройти следами своего предка и изгнать нацизм из Донбасса. Дедушка носил имя Солтан, и в память о нем боец принял его в качестве своего позывного имени: „Его путь — мой путь, с его именем придём к Победе“, - считает он.

Сам командир родом из Ишимбайского района деревни Старый Саит.

«Солтан» начинал службу с должности командиром медвзвода, сейчас командование доверило ему роту. Именно он сейчас руководит эвакуацией раненых после того, как боевики атаковали нашу позицию.

«Солтан» строгий и думающий командир, который прямо скажет о тех или иных ошибках, которые совершают вовремя службы бойцы, так как на фронте нельзя терять бдительность ни на секунду.

Также «Асян» отметл, что их командир отличается своей душевностью: и на курае играет, и песню может спеть.

Фото: ИА "Башинформ".