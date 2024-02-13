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13 Февраля , 17:08

Питомцы «Патрон» и «Гильза» помогают бойцам из Башкирии

Как сообщает агентство «Башинформ», к бойцам одного из подразделений батальона имени Тагира Кусимова пришли котята. Да так и остались в расположении. Военнослужащие сразу дали им клички и стали подкармливать. А кот и кошка не остались в долгу и активно охотятся на полевых мышей, которые атакуют бойцов в блиндажах.

Питомцы «Патрон» и «Гильза» помогают бойцам из Башкирии
Питомцы «Патрон» и «Гильза» помогают бойцам из Башкирии

Боец с позывным «Али» удивляется, каким образом их нашли питомцы, ведь рядом нет населенного пункта. Ближайший находится в десяти километрах.

Фото из личного архива Радика Самигуллина

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