В селе Ургаза Баймакского района Башкирии строят современный социально-культурный центр

Алан Марзаев уже подал распоряжение ускорить завершение строительно-монтажных работ для своевременного сдачи объекта в эксплуатацию. Степень готовности строительства уже достигла 68%. Стены здания, крыша и окна уже установлены. В настоящее время проводится прокладка инженерных сетей, параллельно идет процесс закупки необходимого оборудования. Все усилия направлены на то, чтобы жители Ургазы и окрестных поселений могли пользоваться новым культурным центром в самые короткие сроки.

Фото: ИА "Башинформ".