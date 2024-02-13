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13 Февраля , 17:05

В селе Ургаза Баймакского района Башкирии строят современный социально-культурный центр

 Вице-премьер правительства Башкирии Алан Марзаев сообщает, что общая площадь здания составит более трех тысяч квадратных метров. В селе создают современный комплекс, включающий в себя зрительный зал на 300 посадочных мест, выставочную площадку, детскую игровую комнату, библиотеку и мастерские. Кроме того, в проекте предусмотрены тренажерный зал, раздевалки с санузлами и душевыми, а также детская школа искусств.

В селе Ургаза Баймакского района Башкирии строят современный социально-культурный центр
В селе Ургаза Баймакского района Башкирии строят современный социально-культурный центр

Алан Марзаев уже подал распоряжение ускорить завершение строительно-монтажных работ для своевременного сдачи объекта в эксплуатацию. Степень готовности строительства уже достигла 68%. Стены здания, крыша и окна уже установлены. В настоящее время проводится прокладка инженерных сетей, параллельно идет процесс закупки необходимого оборудования. Все усилия направлены на то, чтобы жители Ургазы и окрестных поселений могли пользоваться новым культурным центром в самые короткие сроки.

Фото: ИА "Башинформ".

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