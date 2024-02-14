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14 Февраля , 15:37

Безопасность всегда на первом месте: в Башкирии заменят более 7300 дорожных знаков

Артем Шамхалов, начальник управления дорожного хозяйства в Башкирии, делится в своем телеграм-канале планами на следующий год, направленными на повышение безопасности на дорогах региона.

Безопасность всегда на первом месте: в Башкирии заменят более 7300 дорожных знаков
Безопасность всегда на первом месте: в Башкирии заменят более 7300 дорожных знаков

Он отмечает, что ежегодно рост автомобильного трафика и, иногда, сложные дорожные условия неизбежно приводят к усиленной работе в области обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. В 2024 году продолжится оснащение республиканских дорог техническими средствами. В дополнение к установке столбов для электроосвещения и светофоров, планируется замена и установка более 7300 новых дорожных знаков, а также строительство нового ограждения протяженностью около 20 километров.

По его словам, новое ограждение будет построено на таких дорогах, как Старосубхангулово-Мраково, Дюртюли-Нефтекамск, Бирск-Тастуба-Сатка, Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.

Источник: телеграм Артема Шамхалова

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