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15 Февраля , 18:37

Опыт Башкирии по спасению жизни людей отмечен на Форуме будущих технологий

Мероприятие проходит в эти дни в российской столице.

Опыт Башкирии по спасению жизни людей отмечен на Форуме будущих технологий
Опыт Башкирии по спасению жизни людей отмечен на Форуме будущих технологий

На Форуме практика  дистанционных предрейсовых медосмотров водителей, внедренная на предприятиях региона, отмечена как успешный опыт республики.

Замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев в своем выступлении  привел статистику и отметил преимущества данной технологии. В прошлом году  на  предприятиях региона проведено более 173 тысяч предрейсовых медосмотров с использованием автоматизированных систем.

Технология  способствовала выявлению работников из группы риска по артериальной гипертонии.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

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