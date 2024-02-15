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15 Февраля , 15:15

Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях

«Морозко-2024» на Ольховке

Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях

  Федерация спортивного туризма и туристско-спортивный клуб "Глобус" совместно с комитетом по физической культуре и спорту приготовили для активных жителей нашего города яркое спортивное мероприятие. Возле реки Ольховки прошли десятый чемпионат г.Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях "Морозко-2024".

   Морозная погода вполне соответствовала названию и не давала расслабиться. Тем активнее были спортсмены. Посоревноваться прибыли команды из Стерлитамака, Уфы, Белебея, Гафурийского района, многие пришли семьями.

   Участники соревновались в личном первенстве и по двое в связках, по итогам всех дистанций подсчитывался командный зачёт. А чтобы не замерзнуть, были приготовлены теплая палатка  и костер. Подкрепиться и восстановить силы мог каждый спортсмен, организаторы приготовили горячий чай со сладостями и ароматный борщ.

Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Прошли чемпионат Стерлитамака и городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Автор:Алексей Матвеев
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