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16 Февраля , 18:08

Башкирия поддержала участников СВО и их семьи почти на 5 млрд рублей

Такую информацию озвучила министр финансов РБ Лира Игтисамова.

Башкирия поддержала участников СВО и их семьи почти на 5 млрд рублей
Башкирия поддержала участников СВО и их семьи почти на 5 млрд рублей

В прошедшем году из бюджета республики направлено на поддержку участникам спецоперации и их семьям более 5 млрд рублей. Такую информацию озвучила министр финансов РБ Лира Игтисамова. Кроме того, республика помогает восстанавливать новые территории. Жители Башкирии принимают активное участие в сборе средств для отправки гуманитарных конвоев.

В регионе работают четыре центра поддержки участников СВО и их семей, где в режиме единого окна решаются многие вопросы.

По словам министра финансов РБ, в регионе насчитывается 39 дополнительных мер поддержки бойцам и их семьям.

Фото: ИА "Башинформ"

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