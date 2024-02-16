Известный музыкант, певец и актер из Башкирии выступил перед бойцами СВО

Семь концертов для бойцов башкирских батальонов прошли в блиндажах в непосредственной близости от линии фронта. Артист для выступления подготовил часовую программу, в которую включил разнообразный репертуар. В частности, военнослужащие очень хорошо принимали знаменитую песню «Надежда» Александры Пахмутовой. Были исполнены башкирские народные и авторские песни.

Подробный рассказ Расуля Карабулатова о поездке информационному агентству "Башинформ" можно прочитать здесь

Напомним, с октября прошлого года минимальный оклад бойцов СВО вырос до 210 тысяч рублей.

Получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-917-462-89-17; 8 (3473) 20-61-51 –

военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото предоставлено Расулем Карабулатовым.