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16 Февраля , 09:31

Известный музыкант, певец и актер из Башкирии выступил перед бойцами СВО

Народный артист РБ Расуль Карабулатов выступил перед бойцами — нашими земляками в местах проведения специальной военной операции. 

Известный музыкант, певец и актер из Башкирии выступил перед бойцами СВО
Известный музыкант, певец и актер из Башкирии выступил перед бойцами СВО

 Семь концертов для бойцов башкирских батальонов прошли в блиндажах в непосредственной близости от линии фронта. Артист для выступления  подготовил часовую программу, в которую включил разнообразный репертуар. В частности, военнослужащие очень хорошо принимали знаменитую песню «Надежда» Александры Пахмутовой. Были исполнены  башкирские народные и авторские песни.

Подробный рассказ Расуля Карабулатова о поездке информационному агентству "Башинформ" можно прочитать здесь

Напомним, с октября прошлого года минимальный оклад бойцов СВО вырос до 210 тысяч рублей.

Получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-917-462-89-17; 8 (3473) 20-61-51 –
военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото предоставлено Расулем Карабулатовым.

 

 

Известный музыкант, певец и актер из Башкирии выступил перед бойцами СВО
Известный музыкант, певец и актер из Башкирии выступил перед бойцами СВО
Известный музыкант, певец и актер из Башкирии выступил перед бойцами СВО
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