Как и чем кормят бойцов из Башкирии в зоне СВО

Для распределения продовольствия на фронте существует специальный взвод обеспечения. Военнослужащим готовят горячую и сытную еду. Повара военной кухи всегда стараются разнообразить солдатское меню.

«Готовим примерно в течение часа. За это время успеваем сварить суп, кашу, вскипятить воду для чая. Сегодня у нас борщ. Супы варим также из гороха, фасоли, в общем, из того, что привезли. На второе — гречка или рис», — рассказал повар с позывным «Студент».

На складе всегда в наличии крупы, тушёнка, консервы, соленья, соки, есть также свежие фрукты. В основном продукты поставляет Министерство обороны. Но у бойцов есть и продукты, доставляемые с гуманитарной помощью из Башкирии.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".