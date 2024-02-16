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16 Февраля , 12:45

Как и чем кормят бойцов из Башкирии в зоне СВО

Наши  бойцы на фронте голодными не сидят. В этом убедился военный корреспондент БСТ Азат Садреев.

Как и чем кормят бойцов из Башкирии в зоне СВО
Как и чем кормят бойцов из Башкирии в зоне СВО

Для распределения продовольствия на фронте существует специальный взвод обеспечения.  Военнослужащим готовят горячую  и сытную еду. Повара военной кухи  всегда стараются разнообразить солдатское меню.

«Готовим примерно в течение часа. За это время успеваем сварить суп, кашу, вскипятить воду для чая. Сегодня у нас борщ. Супы варим также из гороха, фасоли, в общем, из того, что привезли. На второе — гречка или рис», — рассказал повар с позывным «Студент».

 На  складе  всегда в наличии крупы, тушёнка, консервы, соленья, соки, есть также свежие фрукты. В основном продукты поставляет  Министерство обороны. Но у бойцов есть и продукты, доставляемые с гуманитарной помощью из Башкирии.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

 

 

Как и чем кормят бойцов из Башкирии в зоне СВО
Как и чем кормят бойцов из Башкирии в зоне СВО
Как и чем кормят бойцов из Башкирии в зоне СВО
Как и чем кормят бойцов из Башкирии в зоне СВО
Как и чем кормят бойцов из Башкирии в зоне СВО
Как и чем кормят бойцов из Башкирии в зоне СВО
Как и чем кормят бойцов из Башкирии в зоне СВО
Как и чем кормят бойцов из Башкирии в зоне СВО
Как и чем кормят бойцов из Башкирии в зоне СВО
В Стерлитамаке на ходу загорелась машина скорой помощи с пациентом внутри
16 Февраля , 08:52
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