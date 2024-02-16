В Стерлитамаке состоялся круглый стол, посвященный вопросам оказания помощи людям с ОВЗ

Участниками встречи стали Евгения Долгих, председатель Общественной палаты Стерлитамака, Павел Шорохов, заместитель главы администрации по связям с общественностью, общественные организации, деятельность которых направлена на помощь, оказание услуг и взаимодействие с людьми с ОВЗ, а также представители всех муниципальных учреждений.

- Единогласно мы решили провести круглый стол, посвященный этой важной теме, так как несмотря на регулярную работу в этой области в нашем городе, остается ряд вопросов и предложений, которые необходимо обсудить и решить, - обратилась к участникам Евгения Александровна.

- На прошлой неделе в республике утвердили план по реализации основных направлений года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. До конца февраля аналогичный план будет подготовлен и на уровне нашего муниципалитета. И проведение сегодняшней встречи для нас важно, чтобы мы услышали ваши предложения и идеи, которые будут тоже включены, - пояснил Павел Шорохов.

Таким образом, в ходе круглого стола обсудили возможность оборудования в подъездах, где проживают «колясочники», пандусами, сделать для удобства передвижения маломобильных групп на улицах города низкие бордюры. Панчишин Юрий Викторович, заместитель председателя стерлитамакского отделения башкирского регионального отделения «Всероссийского общества слепых» отметил, что для незрячих и слабовидящих граждан, наоборот, важно понимать, где заканчивается тротуар и начинается проезжая часть дороги.

В связи с этим представители общества инвалидов будут принимать участие в согласовании проектов новых объектов и благоустройстве территорий города.

Кроме того, Евгения Долгих предложила объявить 2024 год в Стерлитамаке годом открытых дверей в тех организациях, которые оказывают непосредственную помощь людям с ОВЗ, и тесно сотрудничать с городскими газетами, рассказывая о себе и своей деятельности.

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Фото Сергея Крамскова.