Ансамбль сеньоров из Башкирии встретился с обладателем премии «Национальное достояние»

«Фаворит» – уникальный для Стерлитамака коллектив: здесь танцуют европейскую и латиноамериканскую программы пары в возрастной категории «Взрослые» и «Сеньоры»: участникам – от 25 до 67 лет.

В "Уральском вальсе" 21 творческий коллектив из Челябинской, Свердловской, Омской областей и республики Башкортостан представили более 70 танцевальных композиций.

За исполнение танцев «Любовь и голуби» и «Военное танго» ансамбль сеньоров из Стерлитамака наградили дипломами 3-й и 2-й степени. А самым ценным подарком для участников фестиваля стала творческая встреча с председателем жюри Владимиром Михайловичем Андрюкиным – лауреатом всесоюзных и международных конкурсов бальных танцев, обладателем премии «Национальное достояние», хореографом, продюсером, руководителем данс-шоу «Звездный экспресс» (г.Москва).

– Я с особенной теплотой отношусь к участникам категории «Сеньоры», – обратился к танцорам В.М.Андрюкин. – Прийти в искусство в зрелом возрасте, начать танцевать, перешагнув через комплексы и занятость на работе – это дорогого стоит.

Кстати, как оценивает жюри выступления любителей-взрослых? По словам председателя жюри, техника имеет минимальное значение – гораздо важнее актёрское мастерство и осмысленность:

– Как известно, танцевать – это не сучить руками и ногами дружно, ничего не понимая. Танцевать – значит в первую очередь выстроить эмоциональный посыл, передать чувства.

Впереди у нас, сеньоров – новые танцы, фестивали и победы. Добро пожаловать в мир танца!