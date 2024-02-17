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17 Февраля , 13:01

Минэкологии Башкирии сообщило о паводковой ситуации в регионе

Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Башкирии, опубликовал в своих профилях в социальных сетях информацию о готовности к предстоящим весенним паводкам на территории республики.

Минэкологии Башкирии сообщило о паводковой ситуации в регионе
Минэкологии Башкирии сообщило о паводковой ситуации в регионе

Согласно данным, высота снежного покрова на Юмагузинском водохранилище варьируется от 65 до 87 см, причем количество запасов воды в снегу составляет от 130 до 197 мм, а водосборная площадь достигает отметки 1,5 до 1,7 кубометра. В текущий момент специалисты занимаются расчисткой снега с вершины плотины и водопропускных сооружений. По данным БашУГМС, на 10 февраля объем воды в снежном покрове реки Белой превышает средние значения за многие годы на 10-28%, при этом его высота колеблется от 46 до 84 см, что означает превышение нормы на 30-60%.

По словам Фазылова, в регионе вводятся своевременные меры для гарантированного прохождения предстоящего паводка без аварий. На инфраструктурных объектах созданы запасы необходимых материалов, техники и оборудования, чтобы немедленно устранить возможные чрезвычайные ситуации, связанные с паводком. Водохранилища опустошены для приема паводковых вод и минимизации последствий.

Для наблюдения за участками рек Башкирии, где возможны заторы, используют судно на воздушной подушке, аэролодку, беспилотные летательные аппараты и вертолет Ка-32. Это позволяет оперативно выявлять проблемные места и, при необходимости, проводить контролируемые взрывные действия.

Фото Эльвиры Рахимовой.

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